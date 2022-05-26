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Для українців запустять єдину базу вакансій: що відомо

Фото: в Україні з'явиться єдина база вакансій (pixabay com)
Автор: Ілона Свиридова

В Україні запустять єдину базу вакансій. Там будуть як вакансії від державного центру зайнятості, так з найбільших сайтів з пошуку роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки.

Повідомляється, що Держслужба зайнятості за участю Мінекономіки домовилася про співпрацю з топ-5 сайтів з пошуку роботи в Україні: robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua. Результатом цього стане створення єдиної бази з вакансіями.

"Наповнення бази здійснюватиметься силами Державної служби зайнятості та агентств з пошуку роботи. Оновлення ресурсу - в режимі реального часу", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника міністра економіки з питань цифрового розвитку Ігоря Дядюри, на єдиній платформі буде консолідуватися інформація про роботодавців і претендентів.

"Ми локалізуємо максимум пропозицій на ринку праці і дані про кадровий потенціал на одному майданчику, що дозволить підприємцям швидко знайти працівників, а людям роботу. Швидке працевлаштування українців відіграє провідну роль у відновленні економічної активності", - зазначив він.

Також повідомляється, що сайти з пошуку роботи отримають доступ до даних Держслужби зайнятості, щоб розміщувати у себе інформацію про вакансії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало покрокову інструкцію, як отримати статус безробітного через додаток "Дія".

Також через це додаток роботодавці можуть отримати 6500 гривень компенсації за працевлаштування переселенця.

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Міністерство економіки