Українців забирають із Єгипту та Польщі, більше сотні громадян застрягли на Шрі-Ланці

Громадян України у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі почали вивозити з Єгипту, на Шрі-Ланці застрягли більше сотні українців, з Польщі людей забирають автобусами. Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Facebook.

Зокрема, міністр зазначив на Шрі-Ланка 105 громадян застрягли і їх буде більше.

"Єгипет - SkyUp Airlines почав вивозити наших людей з Шарму, за що компанії подяка. Зранку вже 5 літаків на Бориспіль, 1 - на Львів. Консул допомагає. Спільно з Владиславом Криклієм (міністр інфраструктури - ред.) працюємо з туроператорами та авіакомпаніями, щоб допомогти нашим громадянам", - зазначив він.

Кулеба зазначив, що у МОЗ вирішують питання з Польщею щодо виділення додаткових автобусів для пунктів пропуску на кордоні.

"Завдяки домовленостям наших прикордонників (подяка Сергію Дейнеко та його колегам) з польськими наші автобуси заїжджають в Польщу, збирають наших людей і перевозять їх на територію України. Консули допомагають, в окремих випадках працюють прямо на кордоні", - додав він.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що чотири людини в Україні отримали коронавірус всередині країни і вони не подорожували за кордон.