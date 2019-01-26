Українців серед постраждалих внаслідок смерчу в Анталії немає, - МЗС

Фото: смерч в аеропорту Анталії (DHA Photо)

В аеропорту Анталії смерч перевернув пасажирський автобус

Серед постраждалих внаслідок буревію в Анталії (Туреччина) громадян України немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку представника Міністерства закордонних справ України Василя Кирилича у Twitter.

Як повідомив Кирилич, за інформацією місцевих рятувальників, серед постраждалих в Анталії українців немає.

"Смерч у Туреччині: за інформацією екстрених служб, громадян України немає серед постраждалих в Анталії. Місцевий аеропорт працює з перебоями", - написав він.

Смерч у Туреччині: за інформацією екстрених служб, громадян України немає серед постраждалих в Анталії. Місцевий аеропорт працює з перебоями. У разі необхідності, #КонсулПоруч +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93. pic.twitter.com/r2jVoKs1fZ — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) January 26, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту турецької Анталії смерч перевернув автобус з пасажирами, в результаті інциденту постраждали щонайменше 12 осіб.

Як раніше писав Styler, на курортне місто Анталія, яке розташоване на півдні Туреччини, обрушився потужний шторм, який супроводжувався сильними дощами, вітром і атмосферних вихором.

Раніше РБК-Україна писало, що в Перу пасажирський автобус впав в річку Хуаллага, в результаті чого загинули десять осіб. Всього в автобусі знаходилися 50 осіб, майже 30 постраждалих були госпіталізовані. Залишається невідома доля трьох пасажирів, які вважаються зниклими безвісти.