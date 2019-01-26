В аеропорту Анталії смерч перевернув автобус, більше десятка постраждалих

Фото: смерч в аеропорту Анталії (DHA Photо)

Також повідомляється, що смерч серйозно пошкодив два літаки

В аеропорту Анталії (Туреччина) смерч перевернув автобус, в результаті чого постраждали не менше 12 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

За словами губернатора провінції Анталья Мюніра Каралоглу, смерч перевернув автобус, який підвозив пасажирів до літака. Крім того, були перекинуті мікроавтобус, а також два трапа, двом літакам завдано значної шкоди, постраждав також поліцейський вертоліт.

Відзначимо, постраждалі відбулися легкими травмами, місцева влада намагається не допустити подальших затримок рейсів.

Нагадаємо, як раніше писав Styler, на курортне місто Анталья, яке розташоване на півдні Туреччини, обрушився потужний шторм, який супроводжувався сильними дощами, вітром і атмосферних вихором.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що в Перу пасажирський автобус впав в річку Хуаллага, в результаті чого загинули десять осіб. Всього в автобусі знаходилися 50 осіб, майже 30 постраждалих були госпіталізовані. Залишається невідома доля трьох пасажирів, які вважаються зниклими безвісти.

