Українців просять не купувати "довідки" з військкоматів: на кордоні всеодно виявлять підробку

Під час воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років заборонено перетинати кордон. Однак деякі намагаються купути фальшиві довідки з військкомату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
У Держприкордонслужбі запевняють цього робити, адже це незаконно. Працівники митниці одразу ж виявлять фальшивку.
Зазначається, що лише у минулі вихідні прикордонники Чернівецького загону виявили підроблені довідки з військкоматів у 8 чоловіків віком від 20 до 54 років.
"Прикордонники зі 100-відстоковою гарантією виявляють фальшиві довідки, які шахраї дорого продають чоловікам", - йдеться у повідомленні.
Також чоловіки із фальшивими довідками про начебто непридатність до військової служби самі зізналися, що купилися на оголошення в інтернеті. "Бізнесмени" заявляли чоловікам про "гарантований виїзд за кордон".
Усіх порушників з підробленими довідками передають в Нацполіцію.
Раніше ми повідомляли, хто з чоловіків має право виїхати за межі України під час воєнного стану.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 26-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!