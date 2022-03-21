RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українців просять не купувати "довідки" з військкоматів: на кордоні всеодно виявлять підробку

Українців закликають не купувати довідки з військкомату (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Тетяна Самарук

Під час воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років заборонено перетинати кордон. Однак деякі намагаються купути фальшиві довідки з військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

У Держприкордонслужбі запевняють цього робити, адже це незаконно. Працівники митниці одразу ж виявлять фальшивку.

Зазначається, що лише у минулі вихідні прикордонники Чернівецького загону виявили підроблені довідки з військкоматів у 8 чоловіків віком від 20 до 54 років.

"Прикордонники зі 100-відстоковою гарантією виявляють фальшиві довідки, які шахраї дорого продають чоловікам", - йдеться у повідомленні.

Також чоловіки із фальшивими довідками про начебто непридатність до військової служби самі зізналися, що купилися на оголошення в інтернеті. "Бізнесмени" заявляли чоловікам про "гарантований виїзд за кордон".

Усіх порушників з підробленими довідками передають в Нацполіцію.

Раніше ми повідомляли, хто з чоловіків має право виїхати за межі України під час воєнного стану.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 26-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная службаВійна в УкраїніВторгнення Росії до України