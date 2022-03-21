Українців просять не купувати "довідки" з військкоматів: на кордоні всеодно виявлять підробку

У Держприкордонслужбі запевняють цього робити, адже це незаконно. Працівники митниці одразу ж виявлять фальшивку.

Зазначається, що лише у минулі вихідні прикордонники Чернівецького загону виявили підроблені довідки з військкоматів у 8 чоловіків віком від 20 до 54 років.

"Прикордонники зі 100-відстоковою гарантією виявляють фальшиві довідки, які шахраї дорого продають чоловікам", - йдеться у повідомленні.

Також чоловіки із фальшивими довідками про начебто непридатність до військової служби самі зізналися, що купилися на оголошення в інтернеті. "Бізнесмени" заявляли чоловікам про "гарантований виїзд за кордон".

Усіх порушників з підробленими довідками передають в Нацполіцію.