RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українців закликали не розповсюджувати особисту інформацію полонених: чому це небезпечно

Фото: українів просять не поширювати важливу інформацію про полонених (zsu gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українців просять не поширювати особисту інформацію військовополонених. Це може нашкодити захиснику та ускладнити процес звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Головне управління розвідки Міноборони.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими нагадав, які дані про захисників не можна розповсюджувати:

  • позивні;
  • військову частину;
  • місце дислокації підрозділу;
  • обставини потрапляння в полон.

Крім того, не потрібно розповідати публічно чи поширювати в мережі інформації про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких. Це провокує прискіпливе ставлення ворога. В результаті вимоги до обміну конкретної особи можуть бути завищені, а сам процес максимально ускладнений.

Куди звертатися з питаннями про полонених?

Консультаційна лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:

  • +380954127424

Приймання дзвінків: пн-пт з 10:00 до 16:00 години.

Адреса приймальні: м. Київ, вул. Спаська, 37

Національне інформаційне бюро:

  • 1648
  • (044)287 81 65

Об’єднаний Центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ:

  • +380676508332
  • +380980873601

Національна поліція:

  • +380894201866

Міжнародний комітет Червоного Хреста:

  • 0 800 300 155

Нагадаємо, 12 липня Україна також повернула з полону окупантів 5 громадян, яким вдалося вижити.

Також того ж дня Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
военнопленныйВійна Росії проти України