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Українців закликали не приймати пошкоджені банкноти: роз'яснення НБУ

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Україна, Вівторок 23 серпня 2022 22:34
Українців закликали не приймати пошкоджені банкноти: роз'яснення НБУ Фото: українців закликали не приймати пошкоджені банкноти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Навмисне пошкоджені банкноти з тимчасово окупованих територій можуть потрапити в готівковий обіг. Українців закликали не приймати їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.

За інформацією відомства, у разі, якщо банк не може вивезти готівку, враховуючи бойові дії або їх загрозу, він повинен навмисне пошкодити банкноти (привести їх у неплатіжний стан). Зокрема, банкноти можуть: просвердлювати, обрізати не менше 50% площі купюри, розрізати навпіл або пошкоджувати фарбою.

Зараз існує загроза потрапляння подібних банкнот в готівковий обіг в результаті їх крадіжки окупантами або мародерами із захоплених відділень банків.

"Так що ми просимо і бізнес, і громадян бути уважними. Такі банкноти - пофарбовані, розрізані або з отворами - не потрібно приймати під час готівкових розрахунків", - підкреслюють в НБУ.

Там зазначають, що від таких банкнот необхідно відмовлятися і просити нові, оскільки вони перестали бути платіжним засобом.

Також необхідно попередити про розповсюджувачів таких банкнот Національну поліцію України, щоб зупинити дії зловмисників.

Українців закликали не приймати пошкоджені банкноти: роз'яснення НБУПошкоджені банкноти (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

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