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Українців попередили про ворожі міни-пастки з розтяжками

Фото: міни-пастки з розтяжками залишають в окупованих містах (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує про небезпеку протитанкових, протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками, що залишають ворожі війська. В окупованих містах України можливе мінування житлових кварталів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РНБО.

"Будьте особливо обережними при пересуванні містами, в яких точилися вуличні бої, зокрема під час прогулянок лісами та парками", - йдеться в повідомленні.

За даними РНБО, вже зафіксовано випадки мінування тіл загиблих людей.

РНБО надало інструкції, що робити, якщо знайшли підозрілий предмет:

  • 1. В жодному разі не чіпайте його.
  • 2. Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102).
  • 3. Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
  • 4. Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.
  • 5. Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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РНБО