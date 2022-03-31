RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українців попередили про розсилку фейкових листів з програмою, що викрадає паролі та файли

Фейкова розсилка (колаж РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Українцям приходять електронні листи зі шкідливою програмою, яка викрадає паролі та файли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Урядової команди реагування на надзвичайні події України CERT-UA.

Зловмисники поширюють електронні листи з темою "Нова програма для запису в журналі" серед громадян України та українських організацій.

При цьому текст електронного листа містить нібито повідомлення Міністерства освіти і науки України про "електронні навчальні журнали", а також посилання на "програму" і пароль на архів.

"У разі відкриття архіву і запуску EXE-файлу, комп'ютер буде вражений шкідливою програмою, яка, за сукупністю ознак (попри деякі відмінності), класифікована як MarsStealer", - йдеться в повідомленні.

MarsStelaer - шкідлива програма-стіллер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний функціонал - збір інформації про комп'ютер, викрадення аутентифікаційних даних з браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної аутентифікації, викрадення файлів.

Крім того, програма також може завантажувати і запускати виконувані файли і робити знімка екрану.

Нагадаємо, українців попередили про розсилку фейкових листів нібито від імені держорганів України.

Раніше було опубліковано список електронних адрес, з яких здійснювалися фішингові розсилки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кібератака