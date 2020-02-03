Українців попередили про проблеми з транспортом через погіршення погоди

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У найближчі дні в Україні очікується сильний сніг

Погода в Україні в найближчі дні погіршиться, що може призвести до зупинки руху транспорту. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що очікувані погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на дорогах і вулицях (II рівень загрози, оранжевий). Крім того, може бути ускладнена робота підприємств енергетики та комунального господарства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку лютого у Києві встановилася квітнева погода. Зокрема, 2 лютого стовпчик термометра піднявся до +10,7, що на 1,4 градуса вище попереднього рекорду для цього дня, зафіксованого у 2002 році.

Також повідомлялося, що погода в Україні цього тижня буде дощовою і прохолодною, очікується зниження температури повітря до -10. У п'ятницю, 7 лютого, температура продовжить знижуватися, у західних та центральних областях вночі похолодає до -3...-7 градусів. На півночі та сході вночі термометри покажуть -6...-8 градусів, місцями знизиться до -10.