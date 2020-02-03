ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українців попередили про проблеми з транспортом через погіршення погоди

Новини » Надзвичайні події     03.02.2020 - 16:01
Українців попередили про проблеми з транспортом через погіршення погоди
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У найближчі дні в Україні очікується сильний сніг

Погода в Україні в найближчі дні погіршиться, що може призвести до зупинки руху транспорту. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що очікувані погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на дорогах і вулицях (II рівень загрози, оранжевий). Крім того, може бути ускладнена робота підприємств енергетики та комунального господарства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку лютого у Києві встановилася квітнева погода. Зокрема, 2 лютого стовпчик термометра піднявся до +10,7, що на 1,4 градуса вище попереднього рекорду для цього дня, зафіксованого у 2002 році.

Також повідомлялося, що погода в Україні цього тижня буде дощовою і прохолодною, очікується зниження температури повітря до -10. У п'ятницю, 7 лютого, температура продовжить знижуватися, у західних та центральних областях вночі похолодає до -3...-7 градусів. На півночі та сході вночі термометри покажуть -6...-8 градусів, місцями знизиться до -10.

У Карпатах найближчими днями збережеться лавинна небезпека
Новини України снегтранспортПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся