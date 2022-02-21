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Українців попередили про нові кібератаки та назвали дату

Автор: Олександр Білоус

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України СERT-UA попередила про можливість нових кібератак на веб-сайти державного сектору, банківського сектору, сектору оборони. Атаки заплановані на 22 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держспецзв'язку.

Як зазначили СERT-UA, було виявлено повідомлення на сайті Raidforums за посиланням, що містить погрозу проведення кібератак 22 лютого.

"У повідомлені йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на веб-сайти державного сектору, банківського сектору, сектору оборони. За цим повідомленням вбачається, що атаки повинні здійснити дефейс веб-ресурсів, що розміщуються в зоні .ua.", - йдеться в попередженні.

Нагадаємо, 15 лютого на Україну була здійснена найбільша в історії кібератака.

У США повідомили, що до DDoS-атак на українські сайти державних органів і банків причетні спеціальні служби Російської Федерації. А саме - Головне розвідувальне управління генерального штабу Російської Федерації (ГРУ).

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Кібератака