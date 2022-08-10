Українців попередили про грозу: в яких областях очікувати негоду

Завтра, 11 серпня, в низці областей України очікуватимуться грози. Українців попередили про І рівень небезпечності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики прогнозують приємну і теплу погоду в Україні восени.

Також нещодавно після сильної зливи в Ірпінській громаді, багато будинків було підтоплено.

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