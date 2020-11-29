Сніг і заморозки: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Фото: людина в шапці (pixabay.com)

В Україні сьогодні, 29 листопада, очікується морозна погода. Місцями очікується сніг.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході вдень і вночі очікується сніг, у Чернігівській, Київській та Черкаській областях - мокрий сніг.

У всіх західних областях прогнозують нічні заморозки до -3 градусів, вдень температура повітря у Волинській, Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях буде від -1 до +1. У Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській областях температура повітря вдень залишить 0+2.

У центральних і північних областях температура повітря становитиме +2+4 градуси вдень, вночі +3-1. На сході +3+7 градусів вдень, -1+3 вночі. У південних областях стовпчики термометрів коливатимуться від +5 до +9 градусів, вночі +2+4.

Прогноз в Києві

у неділю В столиці очікується мокрий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від +1 до +3 градусів, вночі 0-2.

Раніше РБК-Україна писало, що у грудні середня місячна температура очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, що на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.