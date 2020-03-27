За українцями до Росії відправляється поїзд

Через пандемію коронавірусу сьогодні, 27 березня, Україна запускає поїзд для евакуації своїх громадян, які знаходяться в Російській Федерації. Поїзд також вивезе росіян, які виявили бажання залишити Україну.

Відправлення поїзда Київ-Москва заплановано на 18:36, проте вже за годину до відправлення на Центральному залізничному вокзалі Києва утворилася черга з пасажирів, які залишають Україну.

Фото: черга на поїзд Київ-Москва (РБК-Україна)

Фото: скринінг пасажирів поїзда Київ-Москва (РБК-Україна)



Поїзд прибуде до Москви завтра, 28 березня, о 10:14. У зворотному напрямку відправиться з Москви о 19:35, прибуде в Київ 29 березня о 07:32. Квитки на нього можна було придбати тільки через онлайн-систему "Укрзалізниці".

Зазначимо, пасажирів цього поїзда пропустять в Україну, незважаючи на повне закриття кордонів з 00:00 28 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед закриттям кордонів України на виїзді з Польщі утворилися багатотисячні черги. Зокрема, станом на полудень 27 березня в пунктах пропуску на польській стороні перебували майже 4 тисячі українців, які намагаються перетнути кордон у пішому порядку. Зазначимо, пропуск ускладнений тим, що на проходження додаткових процедур потрібно більше часу.