Ми з українцями думками і серцями. Путін не переможе, - Шольц

Шляху не зможе перемогти у розв'язаній проти України війні. Німецький народ думками і серцями завжди з українцями. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на благодійному концерті телемарафону Save Ukraine в Берліні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Канцлер також зазначив, що Німеччина разом з партнерами надає допомогу українській економіці і підтримує зброєю українських військових. За словами Шольца Німеччина прийняла близько 800 тисяч переселенців з України.
Нагадаємо, раніше український посол у Німеччині Андрій Мельник розкритикував Шольца за те, що Україна досі не отримала німецьке важке озброєння.
А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, яку зброю, на його думку, найбільш реально отримати від Німеччини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.