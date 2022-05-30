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Ми з українцями думками і серцями. Путін не переможе, - Шольц

Автор: Константин Широкун

Шляху не зможе перемогти у розв'язаній проти України війні. Німецький народ думками і серцями завжди з українцями. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на благодійному концерті телемарафону Save Ukraine в Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Канцлер також зазначив, що Німеччина разом з партнерами надає допомогу українській економіці і підтримує зброєю українських військових. За словами Шольца Німеччина прийняла близько 800 тисяч переселенців з України.

Нагадаємо, раніше український посол у Німеччині Андрій Мельник розкритикував Шольца за те, що Україна досі не отримала німецьке важке озброєння.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, яку зброю, на його думку, найбільш реально отримати від Німеччини.

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