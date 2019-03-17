Українцям виплатили близько 350 млн гривень монетизації субсидій

Гройсман повідомив, що програма монетизації проходить злагоджено

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что по принятой украинским правительством программой монетизации субсидий уже было выплачено около 350 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Гройсман заявил, что программа по монетизации субсидий проходит слаженно.

"Мы выплатили уже около 350 млн грн субсидий. Процесс пошел", - сообщил премьер-министр.

Также он заявил, что одним из ключевых преимуществ монетизации стала возможность эффективно потреблять ресурсы и оставлять сэкономленные средства на коммунальных платежах для собственных нужд.

"Если человек сэкономила на услугах - меньше потратила, вся экономия перейдет человеку на собственные нужды", - добавил Гройсман.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин направит более 5,6 млрд гривен на выплату монетизированных субсидий. Министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил, что эти средства выделены в рамках отдельной программы, распорядителем которой является Минсоцполитики.