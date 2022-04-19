Українцям знову дозволили виїжджати закордон за внутрішніми паспортами, - МВС
Можливість перетину кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжена. Таке рішення прийнято, враховуючи ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і своєчасно оформити закордонний паспорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
За гуманітарними обставинами та за раніше досягнутими домовленостями з сусідніми країнами співробітники прикордонної служби будуть здійснювати пропуск громадян України, в тому числі й за внутрішнім паспортним документом.
Це стосується всіх громадян, не залежно від областей, з яких вони направляються. Виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини.
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