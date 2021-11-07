RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українцям радять утриматися від поїздок в Ефіопію

Автор: Дмитро Левицький

Українцям дали рекомендації з приводу загострення збройного конфлікту на території Ефіопії. Громадян закликають не їхати в Ефіопію, а тим, хто вже перебуває там, радять бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації та запровадженням надзвичайного стану в Ефіопії МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до цієї країни", - йдеться в повідомленні міністерства.

МЗС також розповіло, що робити тим, хто вже перебуває в Ефіопії:

  • уникайте відвідання північно-західних провінцій країни;
  • обмежте пересування між населеними пунктами;
  • зареєструйтеся в електронній системі "ДРУГ";
  • відстежуйте повідомлення щодо розвитку ситуації;
  • розгляньте можливість скорочення строку свого перебування в країні.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію міністерство рекомендує звертатися до українських дипломатів:

  • посольство в Ефіопії - +251 (967) 41-90-01 та emb_et@mfa.gov.ua;
  • цілодобова гаряча лінія МЗС - 38 044 238-16-57 та cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, що відбувається на території Ефіопії.

Крім того, після загострення ситуації, США дали наказ своїм співробітникам залишити територію Ефіопії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЭфиопияМЗС