Українцям радять утриматися від поїздок в Ефіопію

Українцям дали рекомендації з приводу загострення збройного конфлікту на території Ефіопії. Громадян закликають не їхати в Ефіопію, а тим, хто вже перебуває там, радять бути обережними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації та запровадженням надзвичайного стану в Ефіопії МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до цієї країни", - йдеться в повідомленні міністерства.
МЗС також розповіло, що робити тим, хто вже перебуває в Ефіопії:
У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію міністерство рекомендує звертатися до українських дипломатів:
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, що відбувається на території Ефіопії.
Крім того, після загострення ситуації, США дали наказ своїм співробітникам залишити територію Ефіопії.