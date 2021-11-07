Українцям радять утриматися від поїздок в Ефіопію

Українцям дали рекомендації з приводу загострення збройного конфлікту на території Ефіопії. Громадян закликають не їхати в Ефіопію, а тим, хто вже перебуває там, радять бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України .

"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації та запровадженням надзвичайного стану в Ефіопії МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до цієї країни", - йдеться в повідомленні міністерства.

МЗС також розповіло, що робити тим, хто вже перебуває в Ефіопії:

уникайте відвідання північно-західних провінцій країни;

обмежте пересування між населеними пунктами;

зареєструйтеся в електронній системі "ДРУГ";

відстежуйте повідомлення щодо розвитку ситуації;

розгляньте можливість скорочення строку свого перебування в країні.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію міністерство рекомендує звертатися до українських дипломатів: