RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українцям радять не їхати в ЄС через Польщу

Автор: Роман Мирончук

Державна митна служба розповіла про найменш і найбільш завантажені пункти пропуску на західному кордоні України. При цьому українцям радять не їхати в ЄС через Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

Митники зазначили, що переважна більшість виїжджаючих з країни українців перетинають кордон з Польщею. Найбільші черги спостерігаються на пунктах "Шегині" та "Краковець". Менше завантажені "Устилуг" і "Ягодин".

Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою завантажені мінімально або взагалі порожні.

Свіжі дані про довжину черг на кордонах митники наносять на інтерактивну карту, яку можна переглянути за цим посиланням.

Зазначимо, за даними ООН, з України з початку нової агресії Росії виїхали понад 1,7 мільйона громадян. Переважно - це жінки, діти та люди похилого віку.

При цьому до лав територіальної оборони в Україні вже стали понад 100 тисяч захисників.

Нагадаємо, Польща дозволила біженцям з України жити і працювати 18 місяців. При цьому терміни можуть продовжити.

Ми також писали про те, що у прикордонній службі дали роз'яснення, як перетнути кордон неповнолітнім.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біженці