Українцям радять не відвідувати регіон поширення вірусу в Китаї

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям не відвідувати регіон поширення коронавіруса в Китаї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

У відомстві рекомендують при плануванні подорожі в Китайську Народну Республіку або всередині країни уточнювати актуальну епідеміологічної ситуації в регіоні відвідування й утримуватися від поїздки в місто Ухань (провінція Хубей), в якому є найбільший ризик зараження.

Крім того, МЗС радить:

приймати тільки належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження і рибу;

уникати контакту з тваринами (живими або мертвими), відвідування ринків з продажу м'яса, цирків, зоопарків, тваринницьких ферм тощо;

не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань;

використовувати спеціальні маски для захисту органів дихання;

мити руки з засобами гігієни, особливо після відвідування місць масового скупчення людей і перед прийомом продуктів харчування;

користуватися антисептичними засобами на спиртовій основі;

якщо симптоми, схожі на грип або ГРВІ, мінімізувати контакти з іншими людьми та невідкладно звернутися в медичний заклад

"Громадянам України необхідно відслідковувати інформацію на сайтах Посольства України в КНР (https://china.mfa.gov.ua/ua) і МЗС України (https://mfa.gov.ua/ua), дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади", - йдеться в повідомленні.

Також у Міністерстві нагадують, що в разі виникнення обставин, що потребують негайного консульського реагування, рекомендується українцям невідкладно звертатися за номерами "гарячих ліній" у Посольство України в КНР (+8613701230647), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: + 380442381657.

За останніми даними, в Китаї від нового типу коронавіруса померли 17 людей.

Нагадаємо, в грудні в китайському місті Ухань зафіксували спалах нового вірусу. Станом на ранок 22 січня жертвами вірусу стали дев'ять осіб. Понад 400 осіб в 13 китайських провінціях заражені новим коронавірусом.

Крім того, у Вашингтоні підтвердили перший випадок захворювання новим різновидом коронавіруса. Пацієнта, який раніше їздив в місто Ухань, був госпіталізований з симптомами пневмонії минулого тижня, а зараження коронавірусом було підтверджено 20 січня.