Українцям радять не відвідувати регіон поширення вірусу в Китаї

У разі виникнення обставин, що потребують негайного консульського реагування, рекомендується звертатися в Посольство України в КНР
Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям не відвідувати регіон поширення коронавіруса в Китаї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.
У відомстві рекомендують при плануванні подорожі в Китайську Народну Республіку або всередині країни уточнювати актуальну епідеміологічної ситуації в регіоні відвідування й утримуватися від поїздки в місто Ухань (провінція Хубей), в якому є найбільший ризик зараження.
Крім того, МЗС радить:
"Громадянам України необхідно відслідковувати інформацію на сайтах Посольства України в КНР (https://china.mfa.gov.ua/ua) і МЗС України (https://mfa.gov.ua/ua), дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади", - йдеться в повідомленні.
Також у Міністерстві нагадують, що в разі виникнення обставин, що потребують негайного консульського реагування, рекомендується українцям невідкладно звертатися за номерами "гарячих ліній" у Посольство України в КНР (+8613701230647), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: + 380442381657.
За останніми даними, в Китаї від нового типу коронавіруса померли 17 людей.
Нагадаємо, в грудні в китайському місті Ухань зафіксували спалах нового вірусу. Станом на ранок 22 січня жертвами вірусу стали дев'ять осіб. Понад 400 осіб в 13 китайських провінціях заражені новим коронавірусом.
Крім того, у Вашингтоні підтвердили перший випадок захворювання новим різновидом коронавіруса. Пацієнта, який раніше їздив в місто Ухань, був госпіталізований з симптомами пневмонії минулого тижня, а зараження коронавірусом було підтверджено 20 січня.