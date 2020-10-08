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Українцям рекомендували відмовитися від поїздок до Киргизстану

Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям відмовитися від поїздок до Киргизстану. На тлі протестів ситуація в країні не є безпечною.

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Про це йдеться в заяві МЗС України.

Тим громадянам, які перебувають на території Киргизстану, рекомендують уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях протесту, не вступати в суперечки з місцевим населенням щодо питань внутрішньополітичної ситуації в країні, а також стежити за рекомендаціями місцевих органів влади.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію українцям слід звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Киргизстані- за тел. +996 701 88 84 63 та на адресу електронної пошти emb_kg@mfa.gov.ua. Також можна звертатися на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України за тел. +38 044 238 16 57 адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, в понеділок в Киргизстані почалися масові протести незгодних з підсумками виборів до парламенту країни, які пройшли 4 жовтня. На акції вийшли тисячі людей, які після зіткнень з силовиками, захопили будівлю парламенту країни і президентської адміністрації.

При цьому 7 жовтня депутати парламенту Киргизстану почали процедуру оголошення імпічменту президенту країни Сооронбаю Жеенбекову.

Як повідомляло РБК-Україна, в ході безладів в Киргизстані постраждали вже більше тисячі осіб.

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