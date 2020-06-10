Українцям дозволили вільно змінювати постачальника газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення, яке дозволяє побутовим споживачам вільно змінювати постачальника газу. Рішення набирає чинності з 1 липня.

Постанова була ухвалена на засіданні комісії 10 червня.

Як зазначається в обґрунтуванні рішення, постанова спрямована на полегшення умов укладення договору постачання природного газу між побутовим споживачем і новим постачальником та, як наслідок, спрощення процедури зміни постачальника природного газу.

Постановою передбачається, що для зміни постачальника побутовому споживачу необхідно буде направити новому постачальнику заяву-приєднання до умов договору. Водночас участь або надання підтвердження з боку діючого постачальника природного газу в процесі зміни постачальника побутовим споживачем не потребується.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв зазначив, що постанова передбачає вихід українських споживачів із "газового кріпацтва".

"З липня споживач газу зможе змінювати постачальника буквально в один клік: потрібно відправити новому постачальнику заяву-приєднання. Все інше за вас зробить новий постачальник за допомогою сучасних інформаційних технологій", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" має намір продавати газ для населення через державні Ощадбанк і ПриватБанк з 1 липня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення.