Українцям надходять дзвінки з голосом Порошенка

Виборцям почали надходити телефонні дзвінки з проханням підтримати кандидата в президенти Петра Порошенка. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, виборцям дзвонять з міського телефону з кодом "044". Після того, як людина відповідає на телефонний дзвінок, звучить запис повідомлення від Порошенка.

"Доброго дня, це Петро Порошенко. 21 квітня - вирішальний день, що визначить долю країни. Прошу вас підтримати мій курс", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, громадський рух "Чесно" повідомило, що Порошенко частково фінансував свою виборчу кампанію за рахунок платників податків. У декларації за 2018 рік Порошенко вказав 122 млн гривень витрат на рекламу. Проте за підрахунками тільки на телерекламу він витратив 175 млн гривень, а витрати на зовнішню рекламу і агітацію у Facebook взагалі не вказані в декларації.

Крім того, рекламну кампанію на ТБ Порошенко активізував на початку весни 2018 року. Крім того, гасла "Армія! Мова! Віра!" поширювалися через соціальні мережі, а в серпні з'явилися на телебаченні. За даними "Чесно", зовнішню рекламу Порошенко в першій половині 2018 року розміщували місцеві органи влади за рахунок платників податків.