Як українцям отримати медичну допомогу в Литві: в МОЗ дали інструкцію

"У реєстраційному центрі українець отримає картку, де буде вказано персональний код електронної історії здоров’я ESI. Цей код дозволяє ідентифікувати людину для отримання медичних послуг та ліків за рецептом - його слід показувати в медичних закладах та аптеках", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в МОЗ, українці в Литві можуть розраховувати на такі медичні послуги:

послуги швидкої допомоги та охорони здоров'я;

медичну реабілітацію поранених на війні;

щеплення від COVID-19.

До того ж, як додають в МОЗ, шукачам притулку з України Литва забезпечує безоплатні медичні послуги, серед яких: