Українцям дали рекомендації щодо візитів в США

Міністерство закордонних справ України дало рекомендації українцям щодо візитів до Сполучених Штатів Америки у зв'язку з введенням обмежень на в'їзд іноземців з Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент консульської служби МЗС.

Зазначається, що обмеження набувають чинності лише з 13 березня та стосуватимуться українців, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн, що не мають між собою внутрішніх кордонів.

Громадянам України, які наразі перебувають на території США, радять проявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідання уражених вірусом штатів. Також українців просять повідомити найближчу українську дипустанову про своє місце перебування та контактні дані.

"У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю і здоров’ю, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до найближчої дипломатичної установи України (довідкова інформація – на сайті МЗС України або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua)", - додали у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні вночі президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про заборону на поїздки з Європи у зв'язку з поширенням коронавірусу. Однак Трамп зазначив, що дані заходи не будуть поширюватися на Британію.