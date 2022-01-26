Українці застрягли в Стамбулі через негоду. МЗС надає допомогу: що відомо
У Міністерстві закордонних справ розповіли, що українцям, які застрягли в аеропорту Стамбула через негоду надають допомогу. Їх розмістили в готелях та забезпечили харчуванням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера українського МЗС Олега Ніколенка.
"Завдяки роботі консулів українці, які застрягли в Стамбулі через негоду, були розміщені в готелях та забезпечені харчуванням. Взаємодіємо із турецькою стороною, аби якнайшвидше запустити скасовані авіарейси і повернути наших громадян додому", - написав він..
Нагадаємо, 25 січня в Україні скасували авіарейси до Туреччини через сильний снігопад, який спричинив збої в роботі турецьких аеропортів.
Після цього стало відомо, що в аеропорту Стамбула застрягли, зокрема, громадяни України.
МЗС повідомляло, що українські дипломати взаємодіють з адміністрацією аеропорту та авіаперевізниками, щоб забезпечити потреби громадян України, які застрягли, і якнайшвидше відновлення авіарейсів