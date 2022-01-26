Українці застрягли в Стамбулі через негоду. МЗС надає допомогу: що відомо

У Міністерстві закордонних справ розповіли, що українцям, які застрягли в аеропорту Стамбула через негоду надають допомогу. Їх розмістили в готелях та забезпечили харчуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера українського МЗС Олега Ніколенка.