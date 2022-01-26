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Українці застрягли в Стамбулі через негоду. МЗС надає допомогу: що відомо

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Київ, Середа 26 січня 2022 10:14
Українці застрягли в Стамбулі через негоду. МЗС надає допомогу: що відомо Фото: прес-секретар МЗС Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ розповіли, що українцям, які застрягли в аеропорту Стамбула через негоду надають допомогу. Їх розмістили в готелях та забезпечили харчуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера українського МЗС Олега Ніколенка.

"Завдяки роботі консулів українці, які застрягли в Стамбулі через негоду, були розміщені в готелях та забезпечені харчуванням. Взаємодіємо із турецькою стороною, аби якнайшвидше запустити скасовані авіарейси і повернути наших громадян додому", - написав він..

Нагадаємо, 25 січня в Україні скасували авіарейси до Туреччини через сильний снігопад, який спричинив збої в роботі турецьких аеропортів.

Після цього стало відомо, що в аеропорту Стамбула застрягли, зокрема, громадяни України.

МЗС повідомляло, що українські дипломати взаємодіють з адміністрацією аеропорту та авіаперевізниками, щоб забезпечити потреби громадян України, які застрягли, і якнайшвидше відновлення авіарейсів

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Гідрометцентр МЗС Стамбул
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