Українця та трьох росіян звільнили з полону в Лівії

Троє звільнених у Лівії росіян і українець прибули в Росію. Їх літак ввечері приземлився в московському аеропорту "Шереметьєво".

Про це повідомляє "РИА Новости".

Відомо, що кілька тижнів тому в Лівії були затримані чотири особи - громадяни РФ і України.

В МЗС Лівії заявили, що затриманих не викрадали - вони запливли в лівійські води і були заарештовані.

В РФ повідомили, що інформації про інцидент і причини затримання дуже мало.

Раніше в Україну повернулися двоє українців, яких захопили та утримували на території Іраку до липня 2017 року.

РБК-Україна також писало, що захоплених у липні 2020 року біля берегів Нігерії українських моряків звільнили. Члени екіпажу судна Curacao Trader вже повернулися в Україну.