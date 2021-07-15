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Українську учасницю Олімпіади в Токіо відправили на самоізоляцію

Автор: РБК-Україна

Учасницю Олімпіади в Токіо, представницю України у веслувальному слаломі Вікторію Ус відправили на самоізоляцію. У такому режимі вона буде до 20 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

За її словами, 12 липня було отримано повідомлення про те, що на рейсі Стамбул - Токіо, яким вона діставалася Олімпіади, у пасажирів поруч були позитивні тести на COVID-19. Тепер щоранку контактні особи здають тести і незважаючи на те, що Ус вакцинована, вона не має права виходити з кімнати.

"Психологічно неймовірно складно. Ця ситуація якийсь нонсенс", - зазначила вона.

Вона додала, що з сьогоднішнього дня їй дають можливість робити по одному тренуванню на день окремо від інших спортсменів. Такий режим триватиме до 20 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед учасників Олімпійських ігор в Токіо виявили перший випадок зараження коронавірусом.

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