Українську ГТС очікують кілька складних років, - Кулеба

У країнську газотранспортну систему (ГТС ) очікує кілька досить складних років. Росія неодноразово намагалася дискредитувати Україну як надійного транзитера газу, але їй це не вдалося.

"Наступні кілька років будуть досить складними для газотранспортної системи України. Чинний транзитний договір з Газпромом передбачає резервування потужностей української ГТС до кінця 2024 року. Багато років Росія намагалася - і не змогла дискредитувати Україну як надійного транзитера газу. Зараз вона намагається обійти Україну", - сказав міністр.

Кулеба підкреслив, що досі немає ніякого пояснення, навіщо взагалі був потрібен ще один газопровід. За його словами, наявні газотранспортні потужності "покривали і повністю покривають не тільки чинний попит, а й експортні можливості Росії".

"Ринкової потреби в "Північному потоці-2" не було і немає, але є чіткі політичні цілі Росії: знецінити роль України в Європейському транзиті газу і послабити нашу державу в її рішучій протидії російській агресії", - уточнив він.