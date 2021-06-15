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Українську ГТС очікують кілька складних років, - Кулеба

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Київ, Вівторок 15 червня 2021 20:53
Українську ГТС очікують кілька складних років, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українську газотранспортну систему (ГТС) очікує кілька досить складних років. Росія неодноразово намагалася дискредитувати Україну як надійного транзитера газу, але їй це не вдалося.

Про це в інтерв'ю угорському виданню Ceenergy News заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Наступні кілька років будуть досить складними для газотранспортної системи України. Чинний транзитний договір з Газпромом передбачає резервування потужностей української ГТС до кінця 2024 року. Багато років Росія намагалася - і не змогла дискредитувати Україну як надійного транзитера газу. Зараз вона намагається обійти Україну", - сказав міністр.

Кулеба підкреслив, що досі немає ніякого пояснення, навіщо взагалі був потрібен ще один газопровід. За його словами, наявні газотранспортні потужності "покривали і повністю покривають не тільки чинний попит, а й експортні можливості Росії".

"Ринкової потреби в "Північному потоці-2" не було і немає, але є чіткі політичні цілі Росії: знецінити роль України в Європейському транзиті газу і послабити нашу державу в її рішучій протидії російській агресії", - уточнив він.

Нагадаємо, Україна готова подати позов проти російського "Газпрому", якщо російський монополіст сприяти транзиту з Середньої Азії через газотранспортну систему України. Цей газ міг би заповнити ГТС України.

Зазначимо, український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що у разі припинення транзиту газу Україна судитиметься з "Газпромом" в арбітражі.

Як повідомляло РБК-Україна, німецька політична партія "Союз 90 / Зелені" офіційно висунула свого лідера Анналену Бербок кандидатом на пост канцлера Німеччини. На осінніх виборах вона очолить список разом зі співголовою партії Робертом Габеком. Вона відома критикою проєкту "Північний потік-2".

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