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Український кордон з РФ і Білоруссю будуть посилено охороняти дрони

Автор: Даша Харченко

В Черкаській області провели підготовку операторів безпілотників, які будуть охороняти кордон з Росією та Білоруссю. Охорона буде здійснюватися на ділянці Чернігівського загону.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Наголошується, що курсанти з Чернігівської області успішно пройшли навчання з управління квадрокоптерами DJI Phantom 4 і DJI Mavic 2 Enterprise Dual.

Операторів безпілотників вчили виявляти з допомогою дронов ознаки протиправної діяльності на місцевості.

З допомогою дронів вони обстежили певні райони, шукали і супроводжували навчальних порушників.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія нарощує війська біля українського кордону. У ВСУ заявили, що чисельність тактичних груп збільшується в останні дні під виглядом навчань поблизу східних кордонів і в Криму. За даними розвідки, РФ готується до ескалації та можливого наступу вглиб України.

За інформацією Головного розвідуправління Міністерства оборони РФ завершує підготовку заходів для провокації українських військових на лінії зіткнення на Донбасі. Також не виключена спроба просування військ противника вглиб території України.

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Новини України БілорусьРосійська Федераціядронбеспилотник
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