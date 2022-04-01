В українській переговорній групі розповіли, чи стоїть питання Криму на порядку денному

Член української делегації на переговорах Рустем Умєров пояснив позицію України стосовно Криму. Він запевнив, що це питання стоїть на порядку денному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Умєрова НВ .

За його словами, зараз Україна обговорює проблеми політичних ув'язнених та гуманітарні питання на адміністративному кордоні з Кримом.

"Серед найактуальніших питань є питання політичних ув’язнених. На наступних зустрічах ми також маємо намір порушувати питання гуманітарного порядку, зокрема питання про сім'ї, які сьогодні не можуть возз'єднатися через ситуацію на адмінкордоні з Кримом", - зазначив Умєров.

Перемовник додав, під час підготовки цих рішень проходять консультації з Меджлісом кримськотатарського народу, правозахисниками, громадським та релігійним секторами та іншими представниками українського Криму.