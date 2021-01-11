ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В української делегації в ПАРЄ змінилося керівництво

Київ, Понеділок 11 січня 2021 20:36
В української делегації в ПАРЄ змінилося керівництво
Фото: Марія Мезенцева (facebook.com / maria mezentseva)
Автор: Дмитро Левицький

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи обрала нового очільника. Єлизавету Ясько змінила інша народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева.

Про це на сторінці у Facebook написала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Як пояснила Кравчук, оскільки перед Європою постали нові виклики, то українській делегації потрібно теж змінити підходи та стратегію.

"Тож ми колективно вирішили, що реалізувати цю нову стратегію ми делегацією доручимо Марії Мезенцевій, як людині, яку вже добре знають і в ПАРЄ, і в інших делегаціях та дипломатичних колах, з якими вона активно взаємодіяла ще до парламенту, займаючись міжнародною діяльністю", - пояснила нардеп.

Крім того, українська делегація обрала кандидата на посаду віце-президента ПАРЄ. Ним, як і минулого року, обрали Олександра Мережка.

Нагадаємо, до цього українська делегація вирішила поїхати до Страсбурга, щоб взяти участь в січневій сесії ПАРЄ. Нардепи вирішили брати участь в оффлайн режимі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ПАРЄруководство

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся