Українському моряку Сороці призначили у РФ операцію на руці, - адвокат

Авдокат повідомляє, що зволікання з операцією може спричинити незворотні наслідки

Адвокат Сергей Бадамшин посетил в СИЗО "Лефортово" военнопленного моряка Василия Сороку, который ему сообщил, что российский врач ему назначил проведение операции на раненной руке. Об этом сообщает адвокат в Facebook.

Адвокат сообщил, что пока неизвестна дата операции, в эти дни идет подготовка и анализы.

"Ожидаемо, но ноу-хау тюремных врачей лечить разрыв трех сухожилий и нерва уколами витамина B результата не дало. Из-за разрыва и оттек ниже раны не сходит ,- объяснил врач. Спасибо ему за желание помочь и верность врачебному долгу", - отметил Бадамшин.

Авдокат сообщает, что промедление с операцией может повлечь необратимые последствия.

"Надеемся, что в ближайшее время операция состоится и рука восстановится", - отметил он.

Также Бадамшин рассказал об условиях содержания моряка.

"Содержится он в старой камере без горячей воды. Но к бытовым сложностям относиться снисходительно и с юмором. Да и в целом настроение бодрое", - отметил он.

Кроме этого адвокат рассказал, что сотрудники изолятора отказали в свиданиях родным и близким других арестантов.

"Еще был сегодня утром неприятный инцидент в СИЗО, когда из-за организации консульской помощи сотрудники изолятора были вынуждены отказать в свиданиях родным и близким других арестантов. Люди приехали со всей страны, некоторые с детьми. До слез. Я рассказал об этом Сороке. Василий просил меня передать, чтобы родных и близких, тем более с детьми, пускали к арестантам в приоритетном порядке. И просил быть скромнее: "не надо много внимания там, где оно не нужно", - соообщил он.

Напомним, Московский городской суд отказал в удовлетворении жалоб защиты шестой четверки военнопленных украинских моряков, среди которых и Василий Сорока. Моряков оставили под стражей до апреля.

Отметим, что еще 1 февраля врач в СИЗО "Лефортово", куда накануне перевели раненых украинских военнопленных моряков, обнаружил у моряка Василия Сороки повреждения еще одной мышцы.

Накануне в РФ пообещали провести дополнительное медобследование захваченного моряка Сороки.