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Українському консулу дозволили відвідати військовополонених моряків

Новини » Суспільство    13.03.2019 - 15:48
Українському консулу дозволили відвідати військовополонених моряків
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зустрічі з моряками відбудуться протягом 3-15 березня

Українському консулу дозволили протягом 13-15 березня відвідати українських військовополонених моряків у московському СІЗО “Лефортово”. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ"

Як повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко відповідні дозволи українському консулу видало керівництво СІЗО "Лефортово". 

“Цими днями ми отримали дозвіл від керівництва СІЗО “Лефортово” про відвідання сьогодні, завтра і післязавтра консулом України українських військовополонених в Москві”, - сказала речниця.

Вона висловила сподівання, що консул зможе зустрітися із кожним полоненим.

Водночас Зеленко підкреслила, що українська сторона досі не має жодної офіційної інформації і жодних медичних документів про реальний стан здоров’я військовополонених.

“Ми вкотре закликаємо російську сторону замість того, аби призначати психолого-психіатричні експертизи, надати необхідні дані щодо стану здоров’я українських військовополонених моряків", - сказала Зеленко. 

РБК-Україна писало, що російське слідство призначило вже 14 військовополоненим українським морякам в РФ психолого-психіатричну експертизу, що порушує права військовополонених.

Раніше посольство США в Україні закликало Росію звільнити незаконно затриманих українських моряків в Керченській протоці і всіх українських політв'язнів. 

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