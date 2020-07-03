В украинском футбольном клубе выявили вспышку коронавируса

Положительные ПЦР-тесты подтвердили у семерых футболистов запорожского "Металлурга"
В футбольном клубе "Металлург" Запорожье выявили вспышку коронавируса. Положительные результаты показали ПЦР-тесты семерых футболистов.
Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клубе.
На данный момент в клубе ожидают результаты повторного тестирования. При этом матч 22-го тура Первой лиги между "Рухом" и "Металлургом", который должен был состояться 4 июля во Львове, перенесен.
"Исследования показали коронавирусную болезнь у семи игроков. По приезду вся команда и персонал клуба проведут повторное углубленное тестирование на COVID-19", - сообщили в клубе.
При этом в "Металлурге" отметили, что предварительное тестирование на COVID-19 показало отрицательный результат.
Отметим, запорожский "Металлург" занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. При этом "Рух" идет на пятом месте и борется за выход в Премьер-лигу. До окончания чемпионата осталось девять туров.
Напомним, две недели назад коронавирус был подтвержден у футболистов "Руха".
Также сообщалось, что в конце июня двое футболистов донецкого "Олимпика" заболели коронавирусом.
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Автор: Игорь Литвиненко