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Українського політв'язня Захтея два місяці тримали у підвалі карцеру в Криму

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Крим, Неділя 05 грудня 2021 18:35
Українського політв'язня Захтея два місяці тримали у підвалі карцеру в Криму Фото: Андрій Захтей, політв'язень (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Дмитро Левицький

Українського політв'язня Андрія Захтея, попри стан здоров'я, два місяці тримали у підвалі карцеру виправної колонії суворого режиму №1 в окупованому Сімферополі. Його кинули до підвалу через нібито порушення режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову.

"Попри проблеми зі здоров'ям, український громадянин був змушений перебувати у нестерпних умовах холоду й сирості. Андрій має хронічні захворювання, виразку шлунку, скаржиться на болі в спині, через травму хребта, оніміння рук і ніг", - розповіла Денісова.

Такі дії з боку адміністрації колонії, за словами омбудсмена, суперечать нормам міжнародної конвенції та правилам поводження з в'язнями, які були схвалені Економічною та Соціальною радою ООН.

"Звертаюся до уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової вжити відповідних заходів з метою відновлення прав Захтея – забезпечити належні умови тримання, надати необхідну медичну допомогу, а також з’ясувати правомірність поміщення його в карцер", - заявила Денісова.

Андрія Захтея незаконно затримали у серпні 2016 року на території окупованого Криму. Через півтора року після затримання окупаційний "суд" відправив Захтея на понад 6 років в колонію за нібито "підготовку диверсії з використанням зброї".

Нагадаємо, раніше одному з українських політв'язнів в Росії присвоїли статус "схильний до суїциду".

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