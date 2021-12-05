Українського політв'язня Захтея два місяці тримали у підвалі карцеру в Криму

Українського політв'язня Андрія Захтея, попри стан здоров'я, два місяці тримали у підвалі карцеру виправної колонії суворого режиму №1 в окупованому Сімферополі. Його кинули до підвалу через нібито порушення режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову .

"Попри проблеми зі здоров'ям, український громадянин був змушений перебувати у нестерпних умовах холоду й сирості. Андрій має хронічні захворювання, виразку шлунку, скаржиться на болі в спині, через травму хребта, оніміння рук і ніг", - розповіла Денісова.

Такі дії з боку адміністрації колонії, за словами омбудсмена, суперечать нормам міжнародної конвенції та правилам поводження з в'язнями, які були схвалені Економічною та Соціальною радою ООН.

"Звертаюся до уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової вжити відповідних заходів з метою відновлення прав Захтея – забезпечити належні умови тримання, надати необхідну медичну допомогу, а також з’ясувати правомірність поміщення його в карцер", - заявила Денісова.

Андрія Захтея незаконно затримали у серпні 2016 року на території окупованого Криму. Через півтора року після затримання окупаційний "суд" відправив Захтея на понад 6 років в колонію за нібито "підготовку диверсії з використанням зброї".