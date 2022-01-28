Українського політв'язня Марченка етапували до колонії суворого режиму в Бурятії

Вона повідомила, що під час етапу він впродовж 10 днів не отримував гормональні ліки, які має регулярно вживати після видалення щитовидної залози.

"Через прохання повернути ліки, необхідні для підтримки життєдіяльності, його запроторили у карцер. Більше того, етапування Олександра здійснено в порушення статей 73 та 75 Кримінально-виконавчого кодексу РФ. Адже попри те, що Олександр є громадянином України, його відправили відбувати покарання у відділений район РФ - Забайкалля, де морози сягають до 40 градусів нижче нуля", - повідомила вона.

Теплого одягу та термобілизни у нього немає. У колонії він захворів на коронавірус, але жодна медична допомога йому не надається.

За словами Денісової, своїми незаконними діями керівництво виправної колонії порушує права Марченка на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу, які закріплені ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також 22-м пунктом Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.

"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів щодо відновлення прав громадянина України, зокрема невідкладно провести повне медичне обстеження з подальшим призначенням відповідного лікування", - написала вона.