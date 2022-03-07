Українське підприємство зробило безкоштовним пором до Румунії

Оператор поромної лінії "Орлівка – Ісакча" запровадив безоплатний проїзд для всіх пішоходів та пасажирів транспортних засобів.

У зв'язку з військовою агресією РФ керівництво поромного комплексту вирішило зробити безкоштовним проїзд пішоходів і пасажирів транспортних засобів. Плата зніматиметься лише за сам транспортний засіб (легковик, автобус, мікроавтобус або вантажний транспорт).

Окрім того, не платитимуть за проїзд вантажні автомобілі, що передають до України гуманітарну допомогу. Поромна лінія здійснює перехід з Одещини до румунської Ісакчі та назад.