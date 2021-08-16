Українське посольство в Австралії призупинило прийом

Посольство України в Австралії тимчасово не буде здійснювати консульський прийом громадян. Це пов’язано з продовженням локдауну у столиці країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства.
"У зв'язку з продовженням в Австралійській столичній території локдауну до 02.09.2021 консульський прийом громадян в Посольстві України в Австралії на цей період буде призупинено", - йдеться у повідомленні.
Про відновлення консульського прийому громадян відомство повідомить додатково.