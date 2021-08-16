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Українське посольство в Австралії призупинило прийом

Автор: Марія Кучерявець

Посольство України в Австралії тимчасово не буде здійснювати консульський прийом громадян. Це пов’язано з продовженням локдауну у столиці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства.

"У зв'язку з продовженням в Австралійській столичній території локдауну до 02.09.2021 консульський прийом громадян в Посольстві України в Австралії на цей період буде призупинено", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, в разі необхідності негайного консульського реагування, можна звернутися:

  • на гарячу телефонну лінію за номером: 0452664592;
  • поштою за адресою: GPO BOX 1567, Canberra, Australian Capital Territory, 2601, Australia, Level 12, St. George Centre, 60 Marcus Clarke Street, Canberra, Australian Capital Territory, Australia, 2601;
  • електронною поштою: consul_au@mfa.gov.ua

Про відновлення консульського прийому громадян відомство повідомить додатково.

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