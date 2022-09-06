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Український наступ на Херсонщині продовжаться, - британська розвідка

Фото: наступ ЗСУ Херсонської області продовжаться (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У минулі вихідні наступальні дії Збройних сил України в Херсонській області тривали. Російська армія втрачає безпілотники і тактичну обізнаність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується у зведенні, 5 вересня повідомлялося про 27 вильоти російських безпілотних літальних апаратів (БПЛА) над західним берегом Дніпра в порівнянні із середнім показником 50 в день протягом серпня. 21 серпня 2022 року українські сили повідомили про те, що збили три російських тактичних БПЛА "Орлан-10" за один день.

За даними британської розвідки, в останні роки російська доктрина відводила все більш помітну роль БПЛА, зокрема, для визначення цілей для артилерійських ударів. БПЛА можуть бути уразливі як до кінетичного впливу, коли їх безпосередньо збивають, так і до радіоелектронних перешкод.

"Враховуючи бойові втрати, цілком ймовірно, що Росія щосили намагається підтримувати запаси БПЛА, що посилюється нестачею компонентів в результаті міжнародних санкцій. Обмежена доступність розвідувальних БПЛА, ймовірно, погіршує тактичну ситуаційну обізнаність командирів і все більше ускладнює Російські операції", - вважають в Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, попри ефект недавніх українських наступальних дій на південному фронті, основною метою Росії в Україні залишається наступальна операція на Донбасі.

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