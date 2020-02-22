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Український військовий дістав поранення під обстрілами на Донбасі

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У районі ООС зафіксовано 13 обстрілів за добу

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил минулої доби, 21 лютого, внаслідок обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації поранений український військовослужбовець. Про це передає прес-центр ООС.

Зазначається, що противник 13 разів порушив режим припинення вогню, обстріляв українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поблизу Красногорівки (10 мін), поруч з Павлополем (10 мін), неподалік Лебединського (21 міна), в районі населеного пункту Новотроїцьке, поблизу Пісок і Мар’їнки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник шість разів обстріляв позиції ООС поруч з Оріховим (20 мін та 10 мін), неподалік Луганського (5 мін), поблизу Травневого (2 міни), біля Новотошківського (8 мін), поруч з Новолуганським (4 міни).

"Вчора, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. З початком цієї доби російські окупаційні війська два рази обстріляли наші позиції поруч з Мар’їнкою і в районі населеного пункту Новомихайлівка (5 мін). Втрат немає", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за рішення зобов’язати штаб операції Об’єднаних сил інформувати народних депутатів про ситуацію на Донбасі.

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