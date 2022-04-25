RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Український військовий пілот звільнений з полону РФ

Фото: Повітряні сили ЗСУ (poltava365.com)
Автор: Антон Федорців

Головне управління розвідки Міністерства оборони відзвітувало про визволення з полону пілота Повітряних сил Романа Василюка.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис ГУР Міноборони у Facebook.

Зусиллями військової розвідки український пілот повернувся додому. Донедавна він після численних допитів спецслужб РФ перебував у центральній клінічній лікарні окупованого Донецька.

"Підполковник Роман Василюк, український пілот Су-25, який 14 березня при виконанні бойового завдання був збитий ворожими ППО над Волновахою Донецької області. Зміг катапультуватися, але отримав поранення і потрапив у полон до окупантів", – ідеться в повідомленні.

Василюк зустрівся із начальником ГУР Міноборони Будановим і секретарем РНБО Даніловим. Нині він відновлюється у військовому госпіталі та готовий повернутися на війну.

"Довго сидіти в госпіталі не збираюсь. За місяць хотілося б повернусь в стрій та боротись по повного звільнення нашої країни від окупантів", – заявив підполковник.

До слова, голова правління "Укрзалізниці" Камишін назвав найважчим ударом РФ ракетний обстріл інфраструктури 25 квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниВолновахаВВСГлавное управление разведкиВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України