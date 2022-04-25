Український військовий пілот звільнений з полону РФ

Зусиллями військової розвідки український пілот повернувся додому. Донедавна він після численних допитів спецслужб РФ перебував у центральній клінічній лікарні окупованого Донецька.

"Підполковник Роман Василюк, український пілот Су-25, який 14 березня при виконанні бойового завдання був збитий ворожими ППО над Волновахою Донецької області. Зміг катапультуватися, але отримав поранення і потрапив у полон до окупантів", – ідеться в повідомленні.

Василюк зустрівся із начальником ГУР Міноборони Будановим і секретарем РНБО Даніловим. Нині він відновлюється у військовому госпіталі та готовий повернутися на війну.

"Довго сидіти в госпіталі не збираюсь. За місяць хотілося б повернусь в стрій та боротись по повного звільнення нашої країни від окупантів", – заявив підполковник.