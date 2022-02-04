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Український тенісист вийшов у чвертьфінал міжнародного турніру в Єгипті

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П'ятниця 04 лютого 2022 03:22
Український тенісист вийшов у чвертьфінал міжнародного турніру в Єгипті Фото: український тенісист Георгій Кравченко (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Анна Полисученко

Український тенісист Георгій Кравченко вийшов у чвертьфінал одиночного розряду на турнірі ITF WTT M25, який проходить в Шарм-ель-Шейху. У другому раунді він впевнено виграв сет у Сахара Симона - 6:4, після чого суперник відмовився від продовження матчу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію тенісу України.

Наступним суперником Кравченка стане Бейбіт Жукаєв. У 2019 році українець обіграв казахстанського гравця на старті турніру ITF M15 в Ірпені.

У парному чвертьфіналі Кравченко і Хо Рей з китайського Тайбея поступилися дуету Сюй Юйсеу/Оберляйтнер Ніл (Китайський Тайбей/Австрія) з рахунком 6:7 (3), 4:6.

Раніше ми писали, що український тенісист Стаховський оголосив про завершення кар'єри.

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