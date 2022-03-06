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Ківу оголосять у міжнародний розшук. Він підозрюється в держзраді

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Київ, Неділя 06 березня 2022 14:47
Ківу оголосять у міжнародний розшук. Він підозрюється в держзраді Фото: нардеп Ілля Кива (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Офіс генерального прокурор оголосив підозру у державній зраді народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Іллі Ківі. Його оголосять у міжнародний розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедіктової.

"Кива Ілля Володимирович, повідомляю вам про підозру. Найближчим часом ми оголосимо вас у міжнародний розшук. Потім послідує арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде", - зазначила вона.

Генпрокурор уточнила, що слідство розцінює дії та висловлювання Ківи як колосальну шкоду державі Україна.

"Ви зробили все від вас залежне, щоб "запросити" в наш дім російського агресора, ви зробили все, щоб кордони нашої держави змінилися, ви зробили все, щоб мільйони людей ночували в бомбосховищах, ви зробили все, щоб мільйони українців жили на кордонах сусідніх держав, а багато хто ніколи не повернулися додому, ви зробили все, щоб українські діти більше ніколи не побачили своїх батьків", - додала вона.

Зазначимо, Ківа підозрюється в посяганні на територіальну цілісність України, державній зраді, незаконному поводженні зі зброєю і пропаганді тоталітарних режимів.

Вночі 24 лютого на тлі початку російського вторгнення він заявив, що українському народу нібито "потрібне звільнення".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна оголосить у міжнародний розшук російських діячів культури Микиту Михалкова та Олега Газманова.

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