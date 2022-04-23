Український суд заарештував ГЗК, який постачав у РФ стратегічну продукцію. Це підприємство росіянина Шелкова

Слідство встановило, що комбінат протягом 2020-2021 років експортував видобутої титановмісної сировини на адресу підприємств РФ і Білорусі.

"За документами комбінат постачав цю сировину нібито австрійській компанії. Проте, фактично продукція одразу направлялася російським та білоруським підприємствам. Вартість реалізованої продукції було умисно занижено на загальну суму понад 56 млн грн. Це призвело до втрат бюджету у вигляді несплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн", - йдеться в публікації.

Директору гірничо-збагачувального комбінату за фактом умисного ухилення від сплати податку на прибуток повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

За даними "Економічної правди", зазначений комбінат - ТОВ "Демуринський ГЗК", який розробляє Вовчанське родовище в Дніпропетровській області. Підприємство зареєстроване на кіпрську офшорну компанію"Лімпієза Лімітед". За інформацією Youcontrol, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський мільярдер Михайло Шелков.

За даними Forbes, Шелков володіє металургійною корпорацією "ВСМПО-АВІСМА", яка входить до складу "Ростех". Ця корпорація займається виготовленням титану.