Український стартап 3DLOOK залучив 6,5 млн доларів

3DLOOK - додаток для розпізнавання розміру одягу з фотографій людини. Запатентовані технології стартапу дозволяють за двома фотографіями сканувати людське тіло і за допомогою штучного інтелекту, нейронних мереж створювати 3D модель для визначення розміру та інших фізичних параметрів.

Сервіс орієнтований на B2B-ринок. Основні клієнти - онлайн-рітейлери, компанії, які шиють одяг на замовлення, виробники одягу. Серед них - понад 100 брендів по всьому світу, зокрема Tailored Brands, 1822 Denim, а також гіганти ринку уніформ Safariland і Fechheimer Bros (компанія Уоррена Баффета).

Як йдеться в повідомленні компанії, бренди, які співпрацюють з 3DLOOK, отримують аналітику за даними параметрів їх клієнтів.

Аналітика допомагає виробникам одягу краще розуміти реальні параметри і фігури своїх покупців і створювати одяг потрібних розмірів, таким чином, позбавляє клієнтів від проблем у вигляді дуже коротких рукавів або довгих штанин.

"Інвестиції наближають нас на один крок до нашої великої мети - стати галузевим стандартом у всьому, що вимагає персоналізації на основі людського тіла. Тепер наші рішення задовольняють зростаючий попит в секторах моди й уніформи, але ми плануємо надати унікальний персоналізований досвід в різних областях: від замовлення персоналізованого одягу, меблів та автомобільних сидінь до відстеження прогресу в додатках для здоров'я та фітнесу, створення особистих аватарок у відеоіграх і так далі", - заявив співзасновник і генеральний директор 3DLOOK Вадим Роговський.

З квітня 2020 року ARR 3DLOOK виріс у 5,6 раз. Клієнти змогли скоротити повернення речей на 30%, а конверсії підвищилися в 4 рази YoY. Компанія визнана переможцем премій LVMH Innovation Award 2019 і Grand Challenge IEEE Retail Digital Transformation Grand Challenge.

За словами генерального партнера Almaz Capital Павла Богданова, COVID став найбільш руйнівною подією за останнє десятиліття, що вплинула на роздрібну торгівлю. Це прискорило перехід до онлайн і зробила електронну комерцію пріоритетом для кожного бренду, який прагне вижити в новій цифровій реальності.

"3DLOOK не тільки пропонує інноваційне рішення, яке допомагає інтернет-магазинах скоротити повернення і забезпечити більш високу задоволеність клієнтів, а також надає унікальний індивідуальний досвід покупок. Ми раді допомогти 3DLOOK розширити і задовольнити зростаючий попит на їхній продукт", - додав він.

Загальний обсяг залучених коштів стартапу склав $11,2 мільйона, з яких $7,9 мільйона залучені під час кризи COVID-19. Серед інвесторів стартапу такі компанії як: Boost VC, 500 Startups, ICU Ventures, U Ventures (частина Horizon Capital) і супермодель Наталія Водянова.

Співзасновник і керівник відділу інвестицій TMT Investments Артем Інютін відзначає, що головний біль сучасних онлайн-продажів - повернення великого відсотка речей, що не підійшли, покупцеві. 3DLook успішно вирішує цю проблему, підвищуючи маржинальність бізнесу.

"Відмінний продукт і новий раунд фінансування допоможуть команді впевнено рухатися далі і завойовувати ринок", - резюмує Інютін.

Отримані кошти будуть використані для залучення висококваліфікованих фахівців і для створення нових науково-дослідних лабораторій в США і Західній Європі.

Команда також буде працювати над створенням ультрасучасного продукту, орієнтованого на споживача, який дозволив би віртуальні примірки в реальному часі в AR.