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В Україні стартує великий проект по створенню та підтримці AI- та ML-стартапів

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 11:18
В Україні стартує великий проект по створенню та підтримці AI- та ML-стартапів Фото: Сергей Токарєв (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Інвестор Reface Сергій Токарєв анонсував запуск нового великого проекту. За його словами, венчурна студія Pawa буде займатися комплексною підтримкою, розвитком і створенням стартапів, що спеціалізуються на штучному інтелекті.

Про це бізнесмен повідомив в Facebook.

До складу фаундерів разом з Токарєвим увійшли засновники Reface Денис Дмитренко і Кирило Сигида. Керівником проекту стала Ганна Шувалова.

"Бізнес-модель венчурних студій поки не дуже поширена в Україні. Значить, працювати буде ще цікавіше. Це не акселератор, не інкубатор і не венчурний фонд. Ми будемо не тільки займатися підтримкою стартапів, але і регулярно створювати їх самі: знаходити ідеї, валідувати їх, давати seed-фінансування і піднімати подальші інвестиції для їх зростання в самостійні компанії", - пише Токарєв.

За словами засновника, Pawa вже заручилася підтримкою зарубіжних консультантів і продовжує залучати адвайзерів - підприємців, вчених і технічних фахівців.

На першому етапі в Pawa планують працювати з 10 ідеями щорічно, з метою знайти серед них 4-5 потенційних зірок.

Наразі проект формує команду ML-фахівців.

Нагадаємо, Reface - мобільний додаток, яке дозволяє користувачам замінювати особу у відео або GIF за лічені секунди. Додаток базується на основі технології GAN, яка досягає високого дозволу при генерації зображень.

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