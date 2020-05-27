Український сервіс META потрапив до реєстру, що передбачає передачу даних в РФ

Український поштовий та пошуковий сервіс META потрапив до реєстру Роскомнагляду, що передбачає передачу даних в Росію. У META кажуть, що не давали згоди передавати дані в РФ.

Про це пише "Роскомсвобода".

Так, при перевірці реєстру Роскомнагляду виявляється, що в ньому дійсно є компанія META та її безкоштовно пошта. Дані про компанію внесли до 21 травня 2020 року.

Згідно з реєстром, в розпорядження російської ФСБ повинні надходити всі контакти користувача адресної книги, електронної пошти, дані про кількість та обсяг повідомлень, про всі авторизації через сторонні сервіси, про ведення особистого листування всередині інтернет-ресурсу, точний час відвідувань та інші метадані.

Однак, як зазначає видання, з META могла статися ситуація, як з іншими іноземними сервісами, коли Роскомнагляд вносив їх до реєстру без попередження, які обов'язки на них покладаються. Подібна ситуація сталася, коли до реєстру внесли поштовий сервіс StartMail.

У компанії META на запит AIN.ua відповіли, що дізналися про свою участь в реєстрі з медіа, і заперечують, що погоджувалися передавати дані користувачів в Росії:

"Про те, що інформація про наш сервіс знаходиться в реєстрі Роскомнагляду, ми дізналися з публікацій в українських ЗМІ. Наскільки ми зрозуміли, там знаходиться загальнодоступна інформація про наш сервіс: доменне ім'я і контактна інформація.

Ніякої згоди на співпрацю з Роскомнаглядом наша компанія не давала. Природно, що ніякої інформації про користувачів ніяким іноземним організаціям ми ніколи не передавали та не плануємо. Ми відправили запит в Роскомнагляд з вимогою видалити з їх реєстру інформацію про наш сервіс", - заявили в компанії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що власника одного з найбільших провайдерів України підозрюють у держзраді.