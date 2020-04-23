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Власника одного з найбільших провайдерів України підозрюють у держзраді

Новини » Політика     23.04.2020 - 19:38
Власника одного з найбільших провайдерів України підозрюють у держзраді
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підозру у держзраді повідомили власнику та юристу компанії

Правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні державної зради власнику одного з найбільших провайдерів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними генпрокуратури, про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України було повідомлено власнику та юристу однієї з найбільших українських холдингових компаній-провайдерів.

Слідство встановило, що власник компанії, за попередньою змовою із юристом та за пособництва громадянина Росії, діючи в інтересах ФСБ РФ, під'єднали телекомунікаційні мережі провайдера до системи, що здійснює моніторинг та зберігання конфіденційних даних користувачів на території окупованого Криму.

Також провайдер надав доступ до апаратно-програмного комплексу "Ревізор", призначеного для блокування доступу до сайтів, перелік яких визначено "Роскомнадзором", в тому числі українських офіційних державних ресурсів.

Зазначається, що дане обладнання надавало можливість ФСБ РФ отримувати доступ до змісту спілкування абонентів на території окупованого Криму, відомостей щодо їх місцезнаходження та обсягу отриманих послуг. Ця інформація надалі використовувалася для переслідування мешканців півострову та протидії діяльності українських правоохоронних та інших держорганів.

"Також зазначені дії сприяли блокуванню на території півострова Крим можливості отримання громадянами України об’єктивної інформації щодо ситуації в Україні та відомостей, які необхідні для захисту їх прав та свобод в умовах окупації", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд Києва визнав винним у державній зраді полковника ЗСУ Івана Без'язикова. Полковника СБУ було засуджено до 13 років позбавлення волі з позбавленням військового звання.

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