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Ракетний комплекс "Нептун" буде поставлений на бойове чергування у 2021 році 

Україна, Середа 02 вересня 2020 11:04
Ракетний комплекс "Нептун" буде поставлений на бойове чергування у 2021 році 
Фото: ракета "Нептун" (rnbo.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Ракетний комплекс "Нептун" поставлять на бойове чергування у 2021 році. Наступного року ВМС України сформують три дивізіони берегового комплексу крилатих ракет наземного базування РК-360МЦ "Нептун".

Про це заявив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, передає "АрміяInform".

Ракетний комплект було прийнято на озброєння Військово-морських сил наказом Міністерства оборони. За словами Неїжпапи, у 2021 році буде сформовано три дивізіони, які будуть озброєні цим комплексом.

Ракетний комплекс &quot;Нептун&quot; буде поставлений на бойове чергування у 2021 році 

"Плануємо розмістити ці дивізіони у південних областях України, які мають вихід до узбережжя Чорного та Азовського морів... Відразу після їхнього встановлення плануємо поставити на бойове чергування одну з батарей комплексу "Нептун", - зазначив він.

Командувач ВМС підкреслив, що цей комплекс є справжнім проривом у ракетобудуванні України, і додав, що дуже мало країн світу мають технологічні потужності щодо виробництва власних крилатих ракет.

"Тактико-технічні характеристики "Нептуна" дійсно потужні, наприклад дальність пуску ракети - до 280 км. Цього цілком достатньо для дієвого стримування агресивних дій противника на морі. Крім того, швидкість польоту ракети становить до 1000 км/год, при цьому під час руху ракета може кілька разів самостійно змінювати свій польотний шлях", - пояснив Неїжпапа.

Крім того, кожна ракета оснащена головкою самонаведення, яка має надвисокі кути огляду, стійка до радіолокаційних завад противника, що необхідно для проходження систем радіолокаційної боротьби кораблів противника.

Нагадаємо, глава Міноборони Андрій Таран 23 серпня підписав наказ про взяття нового ракетного комплексу на озброєння Збройних сил України.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня відбулися бойові випробування ракетного комплексу "Нептун"; під час випробувань ракети успішно уразили надводні цілі на відстані близько 100 кілометрів.

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